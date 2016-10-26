Чоловік загинув від циркулярної пили у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вчора ввечері запоріжець пиляв дрова циркулярною пилою та поранив себе під коліном, в результаті чого помер. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть 51-річного чоловіка. Отримане пошкодження виявилось несумісним з життям.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, молодий хлопець впав з висоти у Запоріжжі.