Мужчина погиб под завалами потолка в Полтавской области

"8 сентября 2019 года в поселке Семеновка, при разборке нежилого дома, произошел обвал перекрытия потолка, из-за чего попал под завал гражданин Ч. 1975 года рождения. В результате обрушения пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", - указали в управлении.

Как отмечается, в спасательных работах принимало участие одно отделение 8-й ГПСЧ.

Напомним, на мужчину обрушился кусок стены во Львовской области.