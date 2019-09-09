Мужчина погиб под завалами потолка в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужчину насмерть задавило кусками потолка в доме в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"8 сентября 2019 года в поселке Семеновка, при разборке нежилого дома, произошел обвал перекрытия потолка, из-за чего попал под завал гражданин Ч. 1975 года рождения. В результате обрушения пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", - указали в управлении.
Как отмечается, в спасательных работах принимало участие одно отделение 8-й ГПСЧ.
Напомним, на мужчину обрушился кусок стены во Львовской области.