На чоловіка обвалився шматок стіни на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Львів'янин отримав перелом ноги через те, що на нього обвалився шматок стіни у Жовкві Львівської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"5 вересня, близько 15:00, у місті Жовква по вулиці Короленка, під час проведення ремонтних робіт в приватному будинку сталося руйнування фрагменту стіни, внаслідок чого отримав травму (закритий перелом верхньої третини лівого стегна) мешканець міста Львова 1999 року народження", - повідомили у департаменті.
Чоловік був госпіталізований у 8-у МКЛ міста Львова.
Нагадаємо, шматок цегли з будинку травмував жінку у Львові.