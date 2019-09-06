На мужчину обрушился кусок стены во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Львовянин получил перелом ноги из-за того, что на него обрушился кусок стены в Жовкве Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"5 сентября, около 15:00, в городе Жовква по улице Короленко, во время проведения ремонтных работ в частном доме произошло разрушение фрагмента стены, в результате чего получил травму (закрытый перелом верхней трети левого бедра) житель города Львова 1999 года рождения", - сообщили в департаменте.
Мужчина был госпитализирован в восьмую ГКБ города Львова.
Напомним, кусок кирпича с дома травмировал женщину во Львове.