На мужчину обрушился кусок стены во Львовской области

"5 сентября, около 15:00, в городе Жовква по улице Короленко, во время проведения ремонтных работ в частном доме произошло разрушение фрагмента стены, в результате чего получил травму (закрытый перелом верхней трети левого бедра) житель города Львова 1999 года рождения", - сообщили в департаменте.

Мужчина был госпитализирован в восьмую ГКБ города Львова.

Напомним, кусок кирпича с дома травмировал женщину во Львове.