Чоловік загинув під завалами стелі на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловіка на смерть задавило шматками стелі у будинку на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"8 вересня 2019 року в селищі Семенівка, під час розбирання нежитлового будинку, стався обвал перекриття стелі, через що потрапив під завал громадянин Ч. 1975 року народження. Внаслідок обвалу постраждалий отримав травми, несумісні з життям", - вказали в управлінні.
Як зазначається, у рятувальних роботах приймало участь одне відділення 8-ї ДПРЧ.
Нагадаємо, на чоловіка обвалився шматок стіни на Львівщині.