Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу рано утром. Нападавшего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан. 11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.
В заявлении указывается, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.
Как отмечал УНН, лейтенанта Береговой охраны США, проходивший службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта.