Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей в Китае

Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу рано утром. Нападавшего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан. 11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

В заявлении указывается, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.

Как отмечал УНН, лейтенанта Береговой охраны США, проходивший службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта.