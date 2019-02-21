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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55179 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125348 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126463 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117645 просмотра

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Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей в Китае

Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей в Китае

Киев  •  УНН

 • 9012 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу рано утром. Нападавшего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан. 11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

В заявлении указывается, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.

Как отмечал УНН, лейтенанта Береговой охраны США, проходивший службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта.

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