Чоловік з психічним розладом напав з ножем на натовп людей у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У китайському місті Цзянь у східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, в тому числі діти. Про це повідомляє телеканал CGTN з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Напад стався на вулиці Шаошаньсі в міському районі Цзічжоу рано вранці. Нападника вдалося затримати силами співробітників поліції, що чергували в цьому районі і стали свідками інциденту городян. 11 постраждалих, в числі яких декілька студентів і добровільних помічників поліції, були відправлені до лікарні. Повідомляється, що загрози для їхньому життя немає.
У заяві вказується, що 33-річний чоловік, який скоїв напад, страждає психічним розладом.
Як зазначав УНН, лейтенанта Берегової охорони США, що проходив службу в штабі у Вашингтоні, заарештували за підозрою в підготовці теракту.