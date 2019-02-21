Чоловік з психічним розладом напав з ножем на натовп людей у Китаї

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У китайському місті Цзянь у східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, в тому числі діти. Про це повідомляє телеканал CGTN з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.