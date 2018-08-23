Около Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Трапп в 30 км от Парижа мужчина с ножом напал на прохожих: один человек погиб, еще двое ранены, передает УНН со ссылкой на The Local.
Мужчина с ножом напал на прохожих, в результате один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения.
По словам источника в полиции, мужчина был "нейтрализован" правоохранителями. Как сообщает BFM TV, нападавший - мужчина 1982 года рождения и ранее был судим.
Пока не ясно, связано ли нападение с терроризмом.
В городе Трапп проживает около 30 тысяч человек. Оно расположено в около 30 километрах от Парижа.
Как сообщал УНН, в Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие.