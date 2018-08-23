Поблизу Парижа чоловік з ножем напав на перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У місті Трапп за 30 км від Парижа чоловік з ножем напав на перехожих: одна людина загинула, ще двоє поранені, передає УНН з посиланням на The Local.
Чоловік з ножем напав на перехожих, у результаті одна людина загинула, ще двоє отримали серйозні пораненя.
За словами джерела в поліції, чоловік був "нейтралізований" правоохоронцями. Як повідомляє BFM TV, нападник - чоловік 1982 року народження і раніше був судимий.
Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний напад з тероризмом.
У місті Трапп проживає близько 30 тисяч осіб. Воно розташована за близько 30 кілометрів від Парижа.
Як повідомляв УНН, у Бельгії чоловік з ножем напав на відвідувачів ресторану, є загиблі.