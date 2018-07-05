Мужчина, которого застрелили в авто в центре Киева, был полицейским

"Действительно, погибший был сотрудником полиции", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, у дома на ул.Щусева, 18 в легковом автомобиле было найдено мертвым мужчину.

Позже столичная полиция обнаружила стреляную гильзу на месте убийства в Шевченковском районе в автомобиле мужчины.