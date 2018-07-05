Чоловік, якого застрелили в авто в центрі Києва, був поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Чоловік, якого застрелили в автомобілі в центрі Києва, був співробітником поліції. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Дійсно, загиблий був співробітником поліції", - повідомив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, біля будинку на вул.Щусєва, 18 в легковому автомобілі було знайдено мертвим чоловіка.
Пізніше столична поліція виявила стріляну гільзу на місці вбивства у Шевченківському районі в автомобілі чоловіка.