Мужчина вез из Одессы 185 литров суррогатного коньяка

Так, 55-летний житель Святогорска, следовавший из Одессы в Изюм, был остановлен работниками полиции по безопасности дорожного движения на выезде из Славянска. При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили 185 литров суррогатного коньяка, который мужчина спрятал под коробками с обувью.

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"Правоохранители обнаружили литровые пластиковые бутылки с жидкостью темно-коричневого цвета. Никакой документации у мужчины на них не было, акцизные марки отсутствовали.

Владелец автомобиля признался, что пытался провезти запрещенный груз. По его словам, в бутылках коньяк кустарного производства, приобретенный им в Одессе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции", - сообщили правоохранители.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading (ТМ "Medoff", "Arctica", "Родная Роса", "Мърная", "Коктебель") Ольги Ивушкиных ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.