Чоловік віз з Одеси 185 літрів сурогатного коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Під час несення служби у складі мобільного блокпоста на виїзді зі Слов'янська співробітники поліції зупинили для перевірки мікроавтобус Volkswagen з причепом. Її 55-річний водій віз на продаж 185 літрів сурогатного коньяку. Про це УНН повідомили в УПД поліції в Донецькій області.
Так, 55-річний житель Святогірська, який прямував з Одеси в Ізюм, був зупинений працівниками поліції з безпеки дорожнього руху на виїзді зі Слов’янська. При огляді його автомобіля правоохоронці виявили 185 літрів сурогатного коньяку, який чоловік заховав під коробками з взуттям.
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“Правоохоронці виявили літрові пластикові пляшки з рідиною темно-коричневого кольору. Ніякої документації у чоловіка на них не було, акцизні марки були відсутні.
Власник автомобіля зізнався, що намагався провезти заборонений вантаж. За його словами, в пляшках коньяк кустарного виробництва, придбаний ним в Одесі.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група Слов’янської відділу поліції”, — повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Рідна Роса”, “М’рная”, “Коктебель”) Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.