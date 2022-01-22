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15 марта, 19:03 • 106476 просмотра

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Мужчина обнаружил в своем дворе кольцо времен Римской империи

Мужчина обнаружил в своем дворе кольцо времен Римской империи

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Майк Берк из британского графства Корнуолл нашел в своем дворе золотое кольцо с драгоценными камнями и изображением римской богини земледелия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Берк работает учителем математики и увлекается поиском различных вещей с помощью металлоискателя. Устройство ему подарила жена после того, как они посмотрели сериал “Детектор”.

Муж никогда не проверял собственный палисадник из-за того, что у его жены там было много цветов. Однако, когда растения начали отмирать, он решил проверить территорию.

“В следующем месяце она снова посадит семена и я не смог бы этого сделать, поэтому это было “сейчас или никогда”, — рассказал Майк Берк.

Находку Берк отнес в музей Корнуолла, где ему помогли идентифицировать ее.

Оказалось, что он нашел золотое кольцо весом 12,8 грамма с драгоценным камнем халцедоне с гравировкой римской богини земледелия Цереры. Его датируют 1-2 веками нашей эры.

“Каждый день я смотрю на него, и меня до сих пор пробирает дрожь. Знаете, я просто не могу поверить, что нашел нечто подобное”, — поделился мужчина.

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