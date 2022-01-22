Чоловік виявив у своєму дворі каблучку часів Римської імперії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Майк Берк з британского графства Корнуолл знайшов у своєму дворі золоту каблучку з коштовним камінням та зображенням римської богині землеробства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Берк працює вчителем математики і захоплюється пошуком різних речей за допомогою металошукача. Пристрій йому подарувала дружина після того, як вони подивилися серіал “Детектор”.
Чоловік ніколи не перевіряв власний палісадник через те, що у його дружини там було багато квітів. Однак, коли рослини почали відмирати, він вирішив перевірити територію.
“Наступного місяця вона знову посадить насіння і я не зміг би цього зробити, тому це було “зараз або ніколи”, — розповів Майк Берк.
Знахідку Берк відніс до музею Корнуолла, де йому допомогли ідентифікувати її.
Виявилося, що він знайшов золоте кільце вагою 12,8 грама із коштовним камінцем халцедоне з гравіюванням римської богині землеробства Церери. Його датують 1 — 2 століттями нашої ери.
“Щодня я дивлюся на нього, і мене досі пробирає тремтіння. Знаєте, я просто не можу повірити, що знайшов щось подібне”,
— поділився чоловік.