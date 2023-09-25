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Мужчина случайно застрелил племянника во время охоты

Мужчина случайно застрелил племянника во время охоты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Мужчина, во время охоты на Львовщине, перепутал добычу со своим родственником и застрелил его, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, пишет УНН.

Детали

23 сентября около 23:30 в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района, во время охоты 63-летний житель города Сколе, произвел выстрел из охотничьего карабина «Сайга» и попал в своего племянника – 38-летнего жителя Львова.

Как отмечает охотник, трагедия произошла из-за того, что он в темноте перепутал родственника со зверем. Пуля попала в шею мужчине и он скончался сразу на месте происшествия.

Сейчас охотника задержали и открыто на него уголовное производство по ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

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