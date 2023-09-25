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Чоловік випадково застрелив племінника під час полювання

Чоловік випадково застрелив племінника під час полювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Чоловік, під час полювання на Львівщині, переплутав здобич зі своїм родичем та застрелив його, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, пише УНН.

Деталі

23 вересня близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе, здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга» та влучив у свого племінника – 38-річного жителя Львова.

Як зазначає мисливець, трагедія сталася через те, що він в темноті переплутав родича зі звіром. Куля влучила в шию чоловіку і він помер одразу на місці події.

Наразі мисливця затримано та відкрито на нього кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

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