Мужчина открыл стрельбу в Харькове

Это произошло сегодня около 5-30 на проспекте Гагарина, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В ведомстве отметили, что во время утреннего патрулирования бойцы спецподразделения заметили возле киоска двух молодых людей, которые по внешним признакам были в состоянии алкогольного опьянения.

Один из неизвестных держал в руках предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в воздух. В это же время на место также прибыл наряд патрульной полиции. Правоохранители задержали мужчин и доставили до Основянского отделения полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и личности граждан.