Мужчина открыл стрельбу в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Харькове на проспекте Гагарина неизвестный открыл стрельбу, никто из граждан не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Это произошло сегодня около 5-30 на проспекте Гагарина, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.
В ведомстве отметили, что во время утреннего патрулирования бойцы спецподразделения заметили возле киоска двух молодых людей, которые по внешним признакам были в состоянии алкогольного опьянения.
Один из неизвестных держал в руках предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в воздух. В это же время на место также прибыл наряд патрульной полиции. Правоохранители задержали мужчин и доставили до Основянского отделения полиции.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и личности граждан.