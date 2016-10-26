Чоловік вчинив стрілянину у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Харкові на проспекті Гагаріна невідомий вчинив стрілянину, ніхто з громадян не постраждав. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, подія сталася сьогодні близько 5-30 на проспекті Гагаріна, в результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав.
У відомстві зазначили, що під час вранішнього патрулювання бійці спецпідрозділу помітили біля кіоску двох молодиків, які за зовнішніми ознаками були в стані алкогольного сп’яніння.
Один з невідомих тримав в руках предмет, схожий на пістолет, та зробив декілька пострілів у повітря. У цей час на місце також прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці затримали чоловіків та доставили до Основ’янського відділення поліції.
Зараз з’ясовуються усі обставини події та особи громадян.