Мужчина ранил двух священников в церкви в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Мужчина напал на двух священников в церкви Санта-Мария Маджоре в Риме, передает УНН со ссылкой на La Republica.
Инцидент произошел во второй половине дня 7 января. Внутри церкви - одной из четырех папских базилик города - в это время было много верующих.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Священника и двух сотрудников сил безопасности убили на Синае
В результате удара куском бутылки двое священников получили ранения.
В настоящее время нападающий 42-летний мужчина задержан. Его мотивы устанавливаются.