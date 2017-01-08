Чоловік поранив двох священиків у церкви в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Чоловік напав на двох священиків у церкви Санта-Марія Маджоре в Римі, передає УНН з посиланням на La Republica.
Інцидент стався другій половині дня 7 січня. Усередині церкви — однієї з чотирьох папських базилік міста — в цей час було багато віруючих.
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В результаті удару шматком пляшки двоє священиків отримали поранення.
В даний час нападник 42-річний чоловік затриманий. Його мотиви встановлюються.