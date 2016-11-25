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Мужчина угрожал патрульным пистолетом в Днепре

Киев • УНН

 • 7989 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, около 4 часов утра, на улице Шмидта экипаж патрульной полиции остановил авто Mazda. После того как полицейские сделали замечание относительно загрязненного номерного знака, двое мужчин начали угрожать правоохранителям пистолетом, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра, пишет УНН-Центр.

Мужчина угрожал патрульным пистолетом в Днепре

После того, как патрульные привели в готовность табельное оружие, мужчины сели в машину и поехали, не реагируя на требования полицейских.

Полицейские вызвали подмогу в радиоэфире и начали преследование. На неоднократные требования остановиться, правонарушители не реагировали.

Несколько экипажей патрульных машин перекрыли пути отхода правонарушителей. На проспекте Поля автомобиль все же заблокировали, водителя и пассажира задержали. На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции Центрального района.

Во время осмотра автомобиля, следователи обнаружили в салоне авто травматический пистолет. Документов мужчина не предоставил.

Позже правоохранители установили, что один из мужчин уже привлекался к административной ответственности по статье 185 КУпАП (злостное неповиновение полицейскому).

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