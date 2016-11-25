Мужчина угрожал патрульным пистолетом в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, около 4 часов утра, на улице Шмидта экипаж патрульной полиции остановил авто Mazda. После того как полицейские сделали замечание относительно загрязненного номерного знака, двое мужчин начали угрожать правоохранителям пистолетом, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра, пишет УНН-Центр.
После того, как патрульные привели в готовность табельное оружие, мужчины сели в машину и поехали, не реагируя на требования полицейских.
Полицейские вызвали подмогу в радиоэфире и начали преследование. На неоднократные требования остановиться, правонарушители не реагировали.
Несколько экипажей патрульных машин перекрыли пути отхода правонарушителей. На проспекте Поля автомобиль все же заблокировали, водителя и пассажира задержали. На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции Центрального района.
Во время осмотра автомобиля, следователи обнаружили в салоне авто травматический пистолет. Документов мужчина не предоставил.
Позже правоохранители установили, что один из мужчин уже привлекался к административной ответственности по статье 185 КУпАП (злостное неповиновение полицейскому).