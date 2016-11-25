Чоловік погрожував патрульним пістолетом у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, близько 4-ї години ранку, на вулиці Шмідта екіпаж патрульної поліції зупинив авто Mazda. Після того як полісмени зробили зауваження щодо забрудненого номерного знаку, двоє чоловіків почали погрожувати правоохоронцям пістолетом, повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпра, пише УНН-Центр.
Після того, як патрульні привели у готовність табельну зброю, чоловіки сіли в авто та поїхали, не реагуючи на вимоги поліцейських.
Полісмени викликали підмогу в радіоефірі та почали переслідування. На неодноразові вимоги зупинитись, правопорушники не реагували.
Кілька екіпажів патрульних машин перекрили шляхи відходу правопорушників. На проспекті Поля автомобіль все ж заблокували, водія та пасажира затримали. На місце прибула слідчо-оперативна група відділку поліції Центрального району.
Під час огляду автомобіля, слідчі виявили в салоні авто травматичний пістолет. Документів чоловік не надав.
Пізніше правоохоронці встановили, що один з чоловіків вже притягувався до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП (злісна непокора поліцейському).