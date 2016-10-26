Мужчина ограбил магазин в Александрии

Грабителем оказался 37-летний местный житель, который ранее уже был судим за совершение грабежа. Находясь в магазине, мужчина похитил с прилавка деньги, пока продавец сосредоточила свое внимание на покупателе. Средства правоохранители изъяли частично.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении лице подозрения в совершении уголовного преступления. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 4 лет лишения свободы.