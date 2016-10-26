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15 марта, 19:03 • 115810 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168444 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131456 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113458 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105849 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101723 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135976 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина ограбил магазин в Александрии

Мужчина ограбил магазин в Александрии

Киев • УНН

 • 8556 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Александрии злоумышленник зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием внимания продавщицы, завладел денежными средствами в сумме более тысячи гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Кировоградской области, пишет УНН-Центр.

Грабителем оказался 37-летний местный житель, который ранее уже был судим за совершение грабежа. Находясь в магазине, мужчина похитил с прилавка деньги, пока продавец сосредоточила свое внимание на покупателе. Средства правоохранители изъяли частично.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении лице подозрения в совершении уголовного преступления. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 4 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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