Чоловік пограбував магазин в Олександрії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Олександрії зловмисник зайшов до магазину та, скориставшись відсутністю уваги продавчині, заволодів грошовими коштами у сумі більше тисячі гривень. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Кіровоградській області, пише УНН-Центр.
Грабіжником виявився 37-річний місцевий житель, який раніше вже мав судимість за вчинення грабежу. Перебуваючи у магазині, чоловік викрав із прилавка гроші, поки продавчиня зосередила свою увагу на покупцеві. Кошти правоохоронці вилучили частково.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення особі підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 4 років позбавлення волі.