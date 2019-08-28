Мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве у мужчины в сумке взорвалась электронная сигарета, из-за чего он получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.
"Вчера, 27 июня, около 20 часов, патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.
Патрульные предоставили травмированному домедицинскую помощь.
"Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра", - рассказали в патрульной полиции.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в школе в Ивано-Франковске 12-летний ребенок отравился веществом, которым заправляют электронные сигареты.