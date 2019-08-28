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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40700 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129327 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120530 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125014 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128030 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152793 просмотра

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Мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты

Мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты

Киев  •  УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве у мужчины в сумке взорвалась электронная сигарета, из-за чего он получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

"Вчера, 27 июня, около 20 часов, патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.

Патрульные предоставили травмированному домедицинскую помощь.

"Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра", - рассказали в патрульной полиции.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в школе в Ивано-Франковске 12-летний ребенок отравился веществом, которым заправляют электронные сигареты.

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