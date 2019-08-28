Чоловік отримав опіки від вибуху електронної сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві у чоловіка в сумці вибухнула електронна сигарета, через що він отримав опіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.
"Учора, 27 червня, близько 20-ї години, патрульні отримали виклик про нещасний випадок на проспекті Перемоги. Заявник розповів, що він, будучи пасажиром, їхав в автомобілі Skoda і під час руху у нього в сумці вибухнула електронна сигарета. Водій швидко зупинив автомобіль та викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми", - йдеться в повідомленні.
Патрульні надали травмованому домедичну допомогу.
"Візуально, у нього були опіки кінцівок обох рук. Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні для детального огляду", - розповіли у патрульній поліції.
Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.
Нагадаємо, у школі в Івано-Франківську 12-річна дитина отруїлася речовиною, якою заправляють електронні сигарети.