Мужчина обменял в банках 7,3 миллиона долларов по поддельным документам

"В рамках расследования установлено, что в течение полутора лет указанный гражданин в разных банковских учреждениях г. Киев обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными, при этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении ним использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита. По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции", - идется в сообщении.

Лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.200 УК Украины, материалы с обвинительным актом направлено в суд.

Напомним, прокуратурой Тернополя сообщено о подозрении работницы банка, которая присвоила средства клиентов на сумму более 35 тысяч гривен.



