Чоловік обміняв в банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Впродовж півтора року 49-річний житель столиці обміняв у банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
"У рамках розслідування встановлено, що впродовж півтора року вказаний громадянин у різних банківських установах м. Києва обміняв майже 7,3 мільйона доларів США готівкою, при цьому в кожному банку як підтверджуючий документ про походження коштів ним використовувався один і той же підроблений договір банківського депозиту. За висновками проведеної почеркознавчої експертизи, зловмисник особисто підписував всі банківські документи про проведення фінансових операцій, також він був впізнаний касирами банків, які проводили ці операції", - йдеться у повідомленні.
Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.200 КК України, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.
Нагадаємо, прокуратурою Тернополя повідомлено про підозру працівниці банку, яка привласнила кошти клієнтів на суму понад 35 тисяч гривень.