Мужчина пытался вывести из оккупированной Горловки 300 кг свинца

"В КПВВ "Майорское" во время углубленного осмотра автомобиля "ВАЗ" под управлением гражданина Украины, который ехал с временно оккупированной Горловки, пограничным нарядом обнаружено около 300 кг свинца с признаками сокрытия в конструктивных особенностях транспортного средства. Сумма оценки товара уточняется", - говорится в сообщении.

Нарушителя и проявленную находку передано сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

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