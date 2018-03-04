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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63361 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66435 просмотра

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Мужчина пытался вывести из оккупированной Горловки 300 кг свинца

Мужчина пытался вывести из оккупированной Горловки 300 кг свинца

Киев  •  УНН

 • 9049 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Пограничники Краматорского отряда обнаружили почти 300 кг свинца в автомобиле украинца, который ехал с временно оккупированной Горловки, передает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"В КПВВ "Майорское" во время углубленного осмотра автомобиля "ВАЗ" под управлением гражданина Украины, который ехал с временно оккупированной Горловки, пограничным нарядом обнаружено около 300 кг свинца с признаками сокрытия в конструктивных особенностях транспортного средства. Сумма оценки товара уточняется", - говорится в сообщении.

Нарушителя и проявленную находку передано сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

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