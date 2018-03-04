Мужчина пытался вывести из оккупированной Горловки 300 кг свинца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пограничники Краматорского отряда обнаружили почти 300 кг свинца в автомобиле украинца, который ехал с временно оккупированной Горловки, передает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"В КПВВ "Майорское" во время углубленного осмотра автомобиля "ВАЗ" под управлением гражданина Украины, который ехал с временно оккупированной Горловки, пограничным нарядом обнаружено около 300 кг свинца с признаками сокрытия в конструктивных особенностях транспортного средства. Сумма оценки товара уточняется", - говорится в сообщении.
Нарушителя и проявленную находку передано сотрудникам ГФС для принятия правового решения.
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