Чоловік намагався вивести з окупованої Горлівки 300 кг свинцю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Прикордонники Краматорського загону виявили майже 300 кг свинцю в автівці українця, який їхав з тимчасово окупованої Горлівки, передає УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
“У КПВВ "Майорське" під час поглибленого огляду автомобіля "ВАЗ" під керуванням громадянина України, який їхав з тимчасово окупованої Горлівки, прикордонним нарядом виявлено близько 300 кг свинцю із ознаками приховування в конструктивних особливостях транспортного засобу. Сума оцінки товару уточнюється,” — йдеться в повідомленні.
Порушника та виявлену знахідку передано співробітникам ДФС для прийняття правового рішення.
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