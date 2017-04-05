Мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42818 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102966 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117085 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116922 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112805 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107122 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103611 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой

Мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В столице мужчина за взятку в 16 тыс. гривен пытался незаконно переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратура Киева.

Столичные правоохранители разоблачили гражданина, который пытался за 16 тыс. гривен подкупить служащего Дирекции обработки и перевозки почты ГП "Укрпочта".

По вышеуказанную вознаграждение человек предлагал госслужащему вернуть или заменить международное почтовое отправление, которое было изъято из почтового потока в связи со значительным превышением установленного уровня радиационного фона.

Однако проверив содержимое отправления выяснилось, что указанное лицо пыталась переслать в Польшу антикварные часы времен Второй мировой войны, производства Германии.

Злоумышленник был задержан "на горячем" во время передачи госслужащему первой части средств, а именно 9 тыс. гривен.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Как сообщал УНН, экс-руководителя госпредприятия Донетчины будут судить за растрату 2,6 млн грн.

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