Мужчина пытался переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В столице мужчина за взятку в 16 тыс. гривен пытался незаконно переслать по почте антикварные часы времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратура Киева.
Столичные правоохранители разоблачили гражданина, который пытался за 16 тыс. гривен подкупить служащего Дирекции обработки и перевозки почты ГП "Укрпочта".
По вышеуказанную вознаграждение человек предлагал госслужащему вернуть или заменить международное почтовое отправление, которое было изъято из почтового потока в связи со значительным превышением установленного уровня радиационного фона.
Однако проверив содержимое отправления выяснилось, что указанное лицо пыталась переслать в Польшу антикварные часы времен Второй мировой войны, производства Германии.
Злоумышленник был задержан "на горячем" во время передачи госслужащему первой части средств, а именно 9 тыс. гривен.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.
За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Как сообщал УНН, экс-руководителя госпредприятия Донетчины будут судить за растрату 2,6 млн грн.