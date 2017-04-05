Чоловік намагався переслати поштою антикварний годинник часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У столиці чоловік за хабар у 16 тис. гривень намагався незаконно переслати поштою антикварний годинник часів Другої світової війни. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратура Києва.
Столичні правоохоронці викрили громадянина, який намагався за 16 тис. гривень підкупити службовця Дирекції оброблення та перевезення пошти ДП “Укрпошта”.
За вищевказану винагороду чоловік пропонував держслужбовцю повернути або замінити міжнародне поштове відправлення, що було вилучено з поштового потоку у зв’язку із значним перевищенням встановленого рівня радіаційного фону.
Проте перевіривши вміст відправлення з’ясувалося, що зазначена особа намагалась переслати до Польщі антикварний годинник часів Другої світової війни, виробництва Німеччини.
Зловмисника було затримано “на гарячому” під час передачі держслужбовцю першої частини коштів, а саме 9 тис. гривень.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
За скоєне підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до чотирьох років.
Як повідомляв УНН, екс-керівника держпідприємства Донеччини судитимуть за розтрату 2,6 млн грн.