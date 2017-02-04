Мужчина в Закарпатской области пропагандировал военную агрессию РФ в социальных сетях
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Закарпатской области СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп, который за деньги пропагандировал военную агрессию РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Администратора пророссийских групп в соцсетях уличили в Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины.
Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на востоке Украины.
Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.
Открыли уголовное производство по ч.2 ст.109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 2 февраля во Львове Служба безопасности Украины разоблачила администратора антиукраинских сообществ в социальных сетях.