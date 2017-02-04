Чоловік на Закарпатті пропагував військову агресію РФ в соціальних мережах
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Закарпатті СБУ викрила адміністратора антиукраїнських груп, що за гроші пропагував військову агресію РФ. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу СБУ.
Адміністратора проросійських груп у соцмережах викрили в Ужгороді співробітники Служби безпеки України.
Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на сході України.
Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп’ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 2 лютого у Львові Служба безпеки України викрила адміністратора антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.