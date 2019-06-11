Мужчина в Одесской области изнасиловал беременную

Так, за помощью в полицию обратилась сама молодая женщина и сообщила, что в отношении нее совершено половое преступление. Правоохранители установили, что девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона.

"Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал", - сообщили в полиции.

Полиция установила местонахождение злоумышленника - им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление временный житель города Южный.

Как сообщил начальник сектора криминальной полиции Южненского отдела полиции Александр Мусиенко, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 152 ч. 2 (изнасилование в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Новой Каховке изнасиловали несовершеннолетнюю.