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Чоловік на Одещині зґвалтував вагітну

Київ • УНН

 • 12057 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. У місті Южне Одеської області чоловік зґвалтував вагітну 18-річну. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Чоловік на Одещині зґвалтував вагітну

Так, по допомогу до поліції звернулася сама молода жінка і повідомила, що стосовно неї скоєно статевий злочин. Правоохоронці встановили, що дівчина приїхала у гості до подруги з сусіднього регіону.

"Ввечері вони у компанії чоловіків відпочивали у кафе. Один з них запропонував провести потерпілу додому, проте по дорозі відтягнув її на пустир та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував", - повідомили у поліції.

Поліція встановила місцезнаходження зловмисника – ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин тимчасовий мешканець міста Южне.

Як повідомив начальник сектору кримінальної поліції Южненського відділу поліції Олександр Мусієнко, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 152 ч. 2 (зґвалтування щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Новій Каховці згвалтували неповнолітню

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