Мужчина во Львовской области ранил двух товарищей из травматического оружия

В полицию поступило сообщение от врача-травматолога местной больницы. Медик рассказал, что к нему за медицинской помощью с диагнозом "непроникающее ранение травматическим оружием, ушиб передней поверхности шеи, трахеи и щитовидной железы" обратился 34-летний житель Борислава, а также 37-летний житель Трускавца, у которого врачи диагностировали "рана шеи и ссадина левого бедра".

Как установили правоохранители, 7 ноября около 21.30 в Бориславе у пострадавших возник конфликт с 30-летним ранее судимым жителем одного из сел Дрогобычского района. Во время ссоры злоумышленник произвел несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль, которые попали в его оппонентов.

По этому факту возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.