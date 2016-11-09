Мужчина во Львовской области ранил двух товарищей из травматического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области во время ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в двух товарищей, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
В полицию поступило сообщение от врача-травматолога местной больницы. Медик рассказал, что к нему за медицинской помощью с диагнозом "непроникающее ранение травматическим оружием, ушиб передней поверхности шеи, трахеи и щитовидной железы" обратился 34-летний житель Борислава, а также 37-летний житель Трускавца, у которого врачи диагностировали "рана шеи и ссадина левого бедра".
Как установили правоохранители, 7 ноября около 21.30 в Бориславе у пострадавших возник конфликт с 30-летним ранее судимым жителем одного из сел Дрогобычского района. Во время ссоры злоумышленник произвел несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль, которые попали в его оппонентов.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.