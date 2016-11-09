Чоловік на Львівщині поранив двох товаришів з травматичної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Львівщині під час сварки чоловік здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у двох товаришів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
До правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря-травматолога місцевої лікарні. Медик розповів, що до нього за медичною допомогою з діагнозом “непроникаюче поранення травматичною зброєю, забій передньої поверхні шиї, трахеї та щитовидної залози” звернувся 34-річний житель Борислава, а також 37-річний житель Трускавця, у якого лікарі діагностували “рана шиї та садно лівого стегна”.
Як встановили правоохоронці, 7 листопада близько 21.30 у Бориславі у постраждалих виник конфлікт з 30-річним раніше судимим жителем одного з сіл Дрогобицького району. Під час сварки зловмисник здійснив кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль, які влучили у його опонентів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.