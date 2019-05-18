Мужчина хотел вывезти из Украины 15 кг янтаря и спрятал камни в сладостях

Как сообщили в пресс-службе, переправить за границу "солнечный камень" пытался гражданин Украины. Он планировал улететь за пределы государства через авиационный пункт пропуска "Борисполь" в Китай транзитом через одну из европейских стран.

"Однако информацию о намерениях мужчины заблаговременно получили сотрудники оперативно-технических подразделений пограничного ведомства. Поэтому когда 30-летний украинец прибыл для прохождения контроля оперативники, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и представители таможни провели в отношении него тщательную проверку", - говорится в сообщении.

В результате осмотра погранично-таможенная группа среди багажа мужчины обнаружила около 15 кг янтаря. Он был спрятан в личных вещах среди сладостей.

Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия и будет установлена стоимость находки, которая может стоить не одну сотню тысяч гривен.

Напомним, украинец пытался вывезти в Польшу 25 кг янтаря.