Мужчина хотел подкупить пограничника для контрабанды сигарет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 975 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30402 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118092 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123697 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122148 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153770 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мужчина хотел подкупить пограничника для контрабанды сигарет

Мужчина хотел подкупить пограничника для контрабанды сигарет

Киев  •  УНН

 • 14469 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина предлагал инспектору пограничной службы "Степановка" 450 долларов за беспрепятственный провоз через границу сигарет в Молдову. Мужчина задержан.

Проводится досудебное расследование по статье 369 УК Украины (предложение взятки).

Ранее в СБУ заявили, что сотрудники спецслужбы заблокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям, сообщили в СБУ.

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