Мужчина хотел подкупить пограничника для контрабанды сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина предлагал инспектору пограничной службы "Степановка" 450 долларов за беспрепятственный провоз через границу сигарет в Молдову. Мужчина задержан.
Проводится досудебное расследование по статье 369 УК Украины (предложение взятки).
Ранее в СБУ заявили, что сотрудники спецслужбы заблокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям, сообщили в СБУ.