Чоловік хотів підкупити прикордонника задля контрабанди цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Чоловік пропонував інспектору прикордонної служби "Степанівка" 450 доларів за безперешкодне провезення через кордон цигарок до Молдови. Чоловіка затримано.
Проводиться досудове розслідування за статтею 369 КК України (пропозиція хабара).
Раніше у СБУ заявили, що співробітники спецслужби заблокували незаконне переміщення цигарок іноземного виробництва на територію Одеської області. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема військовослужбовців Держприкордонслужби, які, за даними слідства, причетні до незаконних дій, повідомили у СБУ.