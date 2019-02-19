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40 ножевых: мужчина из-за ревности изрезал себя и жену

40 ножевых: мужчина из-за ревности изрезал себя и жену

Киев  •  УНН

 • 10845 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Тернопольской области ревнивый мужчина устроил резню, в ходе которой нанёс себе и жене почти 40 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Инцидент произошёл вечером 18 февраля в одном из сёл Борщевского района. В полицию позвонили родственники потерпевшей и сообщили, что к ним домой пришёл муж сестры и начал выяснять отношения.

Правоохранители выяснили, что мужчина из ревности систематически избивал жену, после последних побоев 24-летняя потерпевшая попала в больницу, а на нападающего открыли уголовное производство. Однако привлечь к ответственности дебошира не удалось, поскольку он уехал на заработки в другое государство. Вернулся и сразу пошёл разбираться к жене, которая от него с тремя детьми переехала к родителям. Самому младшему сыну - шесть лет.

Женщина отказывалась разговаривать с мужем, поэтому он приложил к её горлу нож и повёл в неизвестном направлении. Все происходило на глазах родителей. Отцу жертвы после увиденного стало плохо, ему вызвали скорую, параллельно позвонив в полицию.

Приехав на место происшествия, правоохранители пошли искать супругов. Со стороны поля услышали крики женщины. Когда подошли, то увидели потерпевшую с ножевыми ранениями. Мужчина несколько раз ударил ножом в область живота и себя, а когда подошли полицейские, начал отбиваться и от них. Нападающего поймали. Супругов скорая доставила в реанимацию.

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес около 20 ударов жене в живот, грудную клетку, предплечье и проникающий в селезёнку. Примерно столько же раз он успел ударить себя.

Данные по факту случившегося внесли в ЕРДР по ст. 121 ч. 1 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как сообщал УНН, в столице Австрии ревнивый муж подстрелил свою бывшую жену и застрелился сам.

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