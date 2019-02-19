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40 ножових: чоловік через ревнощі порізав себе і дружину

40 ножових: чоловік через ревнощі порізав себе і дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Тернопільщині ревнивий чоловік влаштував різанину, в ході якої наніс собі і дружині майже 40 ножових поранень. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Інцидент стався ввечері 18 лютого в одному із сіл Борщівського району. До поліції зателефонували родичи потерпілої і повідомили, що до них додому прийшов чоловік сестри та почав з'ясовувати стосунки.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік через ревнощі систематично бив дружину, після останніх побоїв 24-річна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника розпочали кримінальне провадження. Проте притягнути до відповідальності дебошира не вдалося, оскільки він виїхав на заробітки в іншу державу. Після повернення одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми переїхала до батьків. Наймолодшому синові - шість років.

Жінка відмовлялася розмовляти з чоловіком, тому він приклав до горла ніж та повів у невідомому напрямку. Усе відбувалося на очах батьків. Батькові жертви після побаченого стало погано, йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції.

Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями. Чоловік кілька разів вдарив ножем в область живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбиватися і від них. Нападника піймали. Подружжя швидка доправила до реанімації.

За попередніми даними, під час сварки чоловік наніс близько 20 ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий у селезінку. Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити себе.

Даний факт внесено в ЄРДР за ст. 121 ч. 1 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНН, у столиці Австрії ревнивий чоловік підстрелив свою колишню дружину і застрелився сам.

Українські Національні Новини

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