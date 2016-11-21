Членов организованной группы, которые нападали на таксистов, будут судить в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Николаеве будут судить двух членов организованной группы, которые нападали на таксистов и похищали деньги и имущество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Установлено, что жители Ивано-Франковской и Николаевской областей, в течение мая-июля текущего года совершали разбойные нападения на водителей местных служб такси для завладения деньгами, личным имуществом и транспортными средствами.
Организовал и возглавил группу 25-летний житель Вознесенска, в состав которой кроме него входили двое мужчин, 1993 и 1997 года рождения.
Их действия квалифицировали по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.187 (разбой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.3 ст.15 ч.3 ст.289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
Сейчас двое преступников находятся под стражей, организатор группы находится в розыске, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.