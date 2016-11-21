Членів організованої групи, які нападали на таксистів, судитимуть у Миколаєві

Установлено, що жителі Івано-Франківської та Миколаївської областей, упродовж травня-липня поточного року скоювали розбійні напади на водіїв місцевих служб таксі для заволодіння грошима, особистим майном і транспортними засобами.

Організував та очолив групу 25-річний житель Вознесенська, до складу якої окрім нього входило двоє чоловіків, 1993 і 1997 року народження.

Їх дії кваліфіковано за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі людини, скоєне з корисливих мотивів за попередньою змовою групи осіб), передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.3 ст.15 ч.3 ст.289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Наразі двоє злочинців перебувають під вартою, організатор групи знаходиться у розшуку, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.