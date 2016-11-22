Члены Европейского экономического сената встретились в Киеве

На встрече присутствовал Президент Европейского экономического сената Инго Фридрих (Dr.Info Friedrich), который поблагодарил за прием делегацию сената в Украине.

"Спасибо за прекрасный прием в Киеве, сенатору экономического сената Сергей Тригубенко. Благодаря таким людям как Вы, Украина и Европа смогут иметь общую счастливую историю", - сказал он.

И.Фридрих пожелал Украине сделать карьеру важного экономического партнера для Европы.

"Мы очень горды тем, что находимся в Украине. Для нас, выходцев из Восточной Европы, Украина - очень важная страна. Мы надеемся и желаем, чтобы Украина сделала карьеру важного экономического партнера для Европы. Украина не в таком плохом состоянии, какой ее видят или хотят представить другие. Она - прекрасна. Большое спасибо за вашу ответственность (сенаторов от Украины), что вы взяли на себя ответственность - быть сенаторами в такой структуре как Европейский экономический сенат", - отметил И.Фридрих.

С.Тригубенко, в свою очередь, отметил, что приложит максимум усилий для расширения партнерских связей Украины среди европейских коллег.

"Для меня честь слышать такие слова в адрес Украины. Мы благодарны вам за поддержку и готовность работать с нами для расширения связей и партнерских отношений со странами ЕС. В этом направлении я буду делать все от себя зависящее", - сказал он.

Сенатор от Словакии Даниэль Берсель, отметил, что Украина движется в правильном направлении.

"Словакия всегда хорошо относилась к Украине, я счастлив, что Украина движется в правильном направлении, что я работаю с людьми, которым можно доверять (сенаторы от украинской стороны - ред.). Когда Украина станет членом ЕС, сенаторы от Украины в европейском сенате будут столь же важны, как правительственные лица. Мы (европейский сенат) хотим поблагодарить украинских сенаторов за то, что вы делаете для развития Украины очень много", - сказал он.

На встрече сенаторы обсудили развитие экономических отношений между Украиной и Европой.

Следующая встреча сенаторов состоится в июне 2017 года, в Люксембурге.

Напомним, в ноябре, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом Сенате.

"С одной стороны для меня большая честь стать сенатором Европейской экономической институции, с другой стороны - значительная ответственность за развитие аграрного бизнес-сектора на такой арене.

Я буду прилагать максимум усилий для расширения партнерских связей украинских фермеров среди европейских коллег, для привлечения иностранных инвестиций, а также для защиты интересов агропромышленного комплекса и продовольствия Украины.

Это возможно благодаря инструментам работы Европейского экономического сената, которые сводятся к конструктивному диалогу с властью, как нашего государства, так и уполномоченными органами европейских стран.

Более того, членство в Сенате гарантирует Украине постоянную профессиональную поддержку и консультации по воплощению европейских реформ", - отметил С.Тригубенко.