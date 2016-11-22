Члены Европейского экономического сената встретились в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, в столице состоялась встреча членов Европейского экономического сената (ЕЭС), в которой принял участие сенатор ЕЭС от украинской стороны, народный депутат Сергей Тригубенко, передает корреспондент УНН.
На встрече присутствовал Президент Европейского экономического сената Инго Фридрих (Dr.Info Friedrich), который поблагодарил за прием делегацию сената в Украине.
"Спасибо за прекрасный прием в Киеве, сенатору экономического сената Сергей Тригубенко. Благодаря таким людям как Вы, Украина и Европа смогут иметь общую счастливую историю", - сказал он.
И.Фридрих пожелал Украине сделать карьеру важного экономического партнера для Европы.
"Мы очень горды тем, что находимся в Украине. Для нас, выходцев из Восточной Европы, Украина - очень важная страна. Мы надеемся и желаем, чтобы Украина сделала карьеру важного экономического партнера для Европы. Украина не в таком плохом состоянии, какой ее видят или хотят представить другие. Она - прекрасна. Большое спасибо за вашу ответственность (сенаторов от Украины), что вы взяли на себя ответственность - быть сенаторами в такой структуре как Европейский экономический сенат", - отметил И.Фридрих.
С.Тригубенко, в свою очередь, отметил, что приложит максимум усилий для расширения партнерских связей Украины среди европейских коллег.
"Для меня честь слышать такие слова в адрес Украины. Мы благодарны вам за поддержку и готовность работать с нами для расширения связей и партнерских отношений со странами ЕС. В этом направлении я буду делать все от себя зависящее", - сказал он.
Сенатор от Словакии Даниэль Берсель, отметил, что Украина движется в правильном направлении.
"Словакия всегда хорошо относилась к Украине, я счастлив, что Украина движется в правильном направлении, что я работаю с людьми, которым можно доверять (сенаторы от украинской стороны - ред.). Когда Украина станет членом ЕС, сенаторы от Украины в европейском сенате будут столь же важны, как правительственные лица. Мы (европейский сенат) хотим поблагодарить украинских сенаторов за то, что вы делаете для развития Украины очень много", - сказал он.
На встрече сенаторы обсудили развитие экономических отношений между Украиной и Европой.
Следующая встреча сенаторов состоится в июне 2017 года, в Люксембурге.
Напомним, в ноябре, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом Сенате.
"С одной стороны для меня большая честь стать сенатором Европейской экономической институции, с другой стороны - значительная ответственность за развитие аграрного бизнес-сектора на такой арене.
Я буду прилагать максимум усилий для расширения партнерских связей украинских фермеров среди европейских коллег, для привлечения иностранных инвестиций, а также для защиты интересов агропромышленного комплекса и продовольствия Украины.
Это возможно благодаря инструментам работы Европейского экономического сената, которые сводятся к конструктивному диалогу с властью, как нашего государства, так и уполномоченными органами европейских стран.
Более того, членство в Сенате гарантирует Украине постоянную профессиональную поддержку и консультации по воплощению европейских реформ", - отметил С.Тригубенко.