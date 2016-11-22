Члены Европейского экономического сената встретились в Киеве

$41.170.09
45.030.03
ukru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 8082 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 20372 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 30562 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 41418 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 58429 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 51628 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 53722 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 108703 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80693 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 217259 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
51%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 103148 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 63662 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 28192 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 21882 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 67310 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 67705 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 108703 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 217259 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 395651 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 389018 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 5430 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 11378 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 11876 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 13639 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 63959 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Члены Европейского экономического сената встретились в Киеве

Киев • УНН

 • 11299 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, в столице состоялась встреча членов Европейского экономического сената (ЕЭС), в которой принял участие сенатор ЕЭС от украинской стороны, народный депутат Сергей Тригубенко, передает корреспондент УНН.

Члены Европейского экономического сената встретились в Киеве

На встрече присутствовал Президент Европейского экономического сената Инго Фридрих (Dr.Info Friedrich), который поблагодарил за прием делегацию сената в Украине.

"Спасибо за прекрасный прием в Киеве, сенатору экономического сената Сергей Тригубенко. Благодаря таким людям как Вы, Украина и Европа смогут иметь общую счастливую историю", - сказал он.

И.Фридрих пожелал Украине сделать карьеру важного экономического партнера для Европы.

"Мы очень горды тем, что находимся в Украине. Для нас, выходцев из Восточной Европы, Украина - очень важная страна. Мы надеемся и желаем, чтобы Украина сделала карьеру важного экономического партнера для Европы. Украина не в таком плохом состоянии, какой ее видят или хотят представить другие. Она - прекрасна. Большое спасибо за вашу ответственность (сенаторов от Украины), что вы взяли на себя ответственность - быть сенаторами в такой структуре как Европейский экономический сенат", - отметил И.Фридрих.

С.Тригубенко, в свою очередь, отметил, что приложит максимум усилий для расширения партнерских связей Украины среди европейских коллег.

"Для меня честь слышать такие слова в адрес Украины. Мы благодарны вам за поддержку и готовность работать с нами для расширения связей и партнерских отношений со странами ЕС. В этом направлении я буду делать все от себя зависящее", - сказал он.

Сенатор от Словакии Даниэль Берсель, отметил, что Украина движется в правильном направлении.

"Словакия всегда хорошо относилась к Украине, я счастлив, что Украина движется в правильном направлении, что я работаю с людьми, которым можно доверять (сенаторы от украинской стороны - ред.). Когда Украина станет членом ЕС, сенаторы от Украины в европейском сенате будут столь же важны, как правительственные лица. Мы (европейский сенат) хотим поблагодарить украинских сенаторов за то, что вы делаете для развития Украины очень много", - сказал он.

На встрече сенаторы обсудили развитие экономических отношений между Украиной и Европой.

Следующая встреча сенаторов состоится в июне 2017 года, в Люксембурге.

Напомним, в ноябре, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом Сенате.

"С одной стороны для меня большая честь стать сенатором Европейской экономической институции, с другой стороны - значительная ответственность за развитие аграрного бизнес-сектора на такой арене.

Я буду прилагать максимум усилий для расширения партнерских связей украинских фермеров среди европейских коллег, для привлечения иностранных инвестиций, а также для защиты интересов агропромышленного комплекса и продовольствия Украины.

Это возможно благодаря инструментам работы Европейского экономического сената, которые сводятся к конструктивному диалогу с властью, как нашего государства, так и уполномоченными органами европейских стран.

Более того, членство в Сенате гарантирует Украине постоянную профессиональную поддержку и консультации по воплощению европейских реформ", - отметил С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78