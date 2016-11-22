Члени Європейського економічного сенату зустрілися у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, у столиці відбулась зустріч членів Європейського економічного сенату (ЄЕС), в якій взяв участь сенатор ЄЕС від української сторони, народний депутат Сергій Тригубенко, передає кореспондент УНН.
На зустріч був присутній Президент Європейського економічного сенату Інго Фрідріх (Dr.Info Friedrich), який подякував за прийом делегації сенату в Україні.
“Дякую за прекрасний прийом у Києві, сенатору економічного сенату Сергію Тригубенку. Завдяки таким людям як Ви, Україна і Європа зможе мати спільну щасливу історію”, — сказав він.
І.Фрідріх побажав Україні зробити кар’єру важливого економічного партнера для Європи.
“Ми дуже горді тим, що перебуваємо в Украйні. Для нас, вихідців зі східної Європи, Україна — надзвичайно важлива країна. Ми сподіваємося і бажаємо, щоб Україна зробила кар’єру важливого економічного партнера для Європи. Україна не в такому поганому стані, якою її бачать або хочуть представити інші. Вона - прекрасна. Велике дякую за вашу відповідальність (сенаторів від Украйни), що ви взяли на себе відповідальність — бути сенаторами в такій структурі як Європейський економічний сенат” — наголосив І.Фрідріх.
С.Тригубенко, у свою чергу, зазначив, що докладатиме максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків України серед європейських колег.
“Для мене честь чути такі слова на адресу України. Ми вдячні вам за підтримку і готовність працювати з нами задля розширення зв’язків і партнерських стосунків з країнами ЄС. У цьому напрямку я робитиму все від себе залежне”, — сказав він.
Сенатор від Словаччини Даніель Берсель, наголосив на тому, що Україна рухається у правильному напрямку.
“Словаччина завжди гарно ставилася до України, я щасливий, що Україна рухається в правильному напрямку, що я працюю з людьми, яким можна довіряти (сенатори від української сторони - ред.). Коли Україна стане членом ЄС, сенатори від України в європейському сенаті будуть настільки ж важливі, як урядові особи. Ми (європейський сенат) хочемо подякувати українським сенаторам за те, що ви робите для розвитку України дуже багато”, — сказав він.
На зустрічі сенатори обговорили розвиток економічних відносин між Україною і Європою.
Наступна зустріч сенаторів відбудеться у червні 2017 року, в Люксембурзі.
Нагадаємо, у листопаді, С.Тригубенко став представником України в Європейському економічному Сенаті.
“З одного боку для мене велика честь стати Сенатором Європейської економічної інституції, з іншого боку — значна відповідальність за розвиток аграрного бізнес-сектору на такій арені.
Я докладатиму максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків українських фермерів серед європейських колег, задля залучення іноземних інвестицій, а також для захисту інтересів агропромислового комплексу та продовольства України.
Це можливо завдяки інструментам роботи Європейського економічного сенату, які зводяться до конструктивного діалогу з владою, як нашої держави, так і вповноваженими органами європейських країн.
Більше того, членство в Сенаті гарантує Україні постійну фахову підтримку та консультації щодо втілення європейських реформ”, — зазначив С.Тригубенко.