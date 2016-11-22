Члени Європейського економічного сенату зустрілися у Києві

На зустріч був присутній Президент Європейського економічного сенату Інго Фрідріх (Dr.Info Friedrich), який подякував за прийом делегації сенату в Україні.

“Дякую за прекрасний прийом у Києві, сенатору економічного сенату Сергію Тригубенку. Завдяки таким людям як Ви, Україна і Європа зможе мати спільну щасливу історію”, — сказав він.

І.Фрідріх побажав Україні зробити кар’єру важливого економічного партнера для Європи.

“Ми дуже горді тим, що перебуваємо в Украйні. Для нас, вихідців зі східної Європи, Україна — надзвичайно важлива країна. Ми сподіваємося і бажаємо, щоб Україна зробила кар’єру важливого економічного партнера для Європи. Україна не в такому поганому стані, якою її бачать або хочуть представити інші. Вона - прекрасна. Велике дякую за вашу відповідальність (сенаторів від Украйни), що ви взяли на себе відповідальність — бути сенаторами в такій структурі як Європейський економічний сенат” — наголосив І.Фрідріх.

С.Тригубенко, у свою чергу, зазначив, що докладатиме максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків України серед європейських колег.

“Для мене честь чути такі слова на адресу України. Ми вдячні вам за підтримку і готовність працювати з нами задля розширення зв’язків і партнерських стосунків з країнами ЄС. У цьому напрямку я робитиму все від себе залежне”, — сказав він.

Сенатор від Словаччини Даніель Берсель, наголосив на тому, що Україна рухається у правильному напрямку.

“Словаччина завжди гарно ставилася до України, я щасливий, що Україна рухається в правильному напрямку, що я працюю з людьми, яким можна довіряти (сенатори від української сторони - ред.). Коли Україна стане членом ЄС, сенатори від України в європейському сенаті будуть настільки ж важливі, як урядові особи. Ми (європейський сенат) хочемо подякувати українським сенаторам за те, що ви робите для розвитку України дуже багато”, — сказав він.

На зустрічі сенатори обговорили розвиток економічних відносин між Україною і Європою.

Наступна зустріч сенаторів відбудеться у червні 2017 року, в Люксембурзі.

Нагадаємо, у листопаді, С.Тригубенко став представником України в Європейському економічному Сенаті.

“З одного боку для мене велика честь стати Сенатором Європейської економічної інституції, з іншого боку — значна відповідальність за розвиток аграрного бізнес-сектору на такій арені.

Я докладатиму максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків українських фермерів серед європейських колег, задля залучення іноземних інвестицій, а також для захисту інтересів агропромислового комплексу та продовольства України.

Це можливо завдяки інструментам роботи Європейського економічного сенату, які зводяться до конструктивного діалогу з владою, як нашої держави, так і вповноваженими органами європейських країн.

Більше того, членство в Сенаті гарантує Україні постійну фахову підтримку та консультації щодо втілення європейських реформ”, — зазначив С.Тригубенко.