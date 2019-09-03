Члена избирательной комиссии осудили за сокрытие бюллетеней

По данным прокуратуры, установлено, что 21 июля 2019 года член участковой избирательной комиссии в нарушение требований законодательства не выдала двум избирателям по одному избирательному бюллетеню для голосования в одномандатном избирательном округе и с целью сокрытия совершения уголовного преступления поместила вышеуказанные бюллетени в сумку другого члена территориальной избирательной комиссии.

"Поскольку обвиняемая полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158-1 УК Украины, приговором Попаснянского районного суда она осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 8500 гривен", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, секретарю избирательной комиссии в Киевской области объявили о подозрении.