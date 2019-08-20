Секретарю виборчої комісії на Київщині оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За фактом порушення виборчого законодавства на виборчому окрузі №94 Київської області секретарю виборчої комісії повідомлено про підозру. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
У ході досудового розслідування слідчі Обухівського відділу поліції призначили низку експертиз, зокрема почеркознавчу. У результаті неї було встановлено, що секретар виборчої комісії дійсно внесла відомості до протоколу про голосування не на засіданні комісії, хоча, за чинним законодавством, це робиться виключно на засіданні комісії.
Нагадаємо, правопорушення було зафіксовано 23 липня. Про нього поліції повідомив представник громадянської мережі "Опора".
Наразі секретарю виборчої комісії оголошено про підозру у вчинені злочину за ч.4 ст.158 КК України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
Нагадаємо, члени однієї з дільничних виборчих комісій у Київській області складали протоколи про підрахунок голосів у автомобілі, тобто за межами виборчої дільниці.